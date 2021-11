Das formstarke Lugano gastiert am Samstag in der Super League bei den Grasshoppers. Zuletzt endete das ausgeglichene Duell dramatisch.

Legende: Luganos Lenker und Denker Mattia Bottani. Freshfocus

Lugano ist die Mannschaft der Stunde in der Super League. Zuletzt reihte das Team von Trainer Mattia Croci-Torti 3 Siege aneinander und kletterte in der Tabelle bis auf Platz 3. Noch nie in ihrer Geschichte sind die «Bianconeri» besser in eine Saison in der obersten Liga gestartet.

Gegner GC dagegen liefert Siege, Unentschieden und Niederlagen in bunter Folge. Die Bilanz ist mit je 4 Siegen und Niederlagen ausgeglichen und deshalb für einen Aufsteiger allemal beachtlich gut.

Nächstes dramatisches Remis?

In den Direktduellen agierten die beiden Teams zuletzt oft auf Augenhöhe. 4 der letzten 5 Spiele zwischen den Zürchern und den Luganesi in der Meisterschaft gingen unentschieden aus. Das erste Duell in dieser Saison im September (1:1) endete dramatisch: GC glich in der 91. Minute aus, Lugano verschoss in der 95. Minute einen Penalty.

06:34 Video Archiv: GC holt sich in Lugano dramatisch einen Punkt Aus Sport-Clip vom 23.09.2021. abspielen

Die spät verlorenen 2 Punkte ärgern Croci-Torti heute noch: «Wir kannten ihre Stärke, aber wir haben es nicht geschafft, sie in Schwierigkeiten zu bringen.» Der 39-Jährige wartete zudem mit folgender interessanten Analyse auf: «Das letzte Spiel gegen die Grasshoppers hat mir einmal mehr vor Augen geführt, wie schwer wir es ohne Mattia Bottani gegen einen Gegner haben, der gleich spielt wie wir.»

Die Nummer 10 Luganos hatte verletzungsbedingt nur eine halbe Stunde auflaufen können. Mittlerweile ist Bottani wieder fit und dürfte im Mittelfeld erneut eine Schlüsselrolle einnehmen. Die Tessiner Defensive wird sich derweil daran versuchen, die beiden gefährlichen Zürcher Spitzen Kaly Sène (5 Tore) und Léo Bonatini (4) unter Kontrolle zu bringen.

Einen Tag nach dem Spiel im Letzigrund fällt für den FC Lugano übrigens eine wichtige Zukunftsentscheidung an den Urnen: Die Bevölkerung stimmt über den neuen Sportkomplex Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) ab. Eine gute Leistung in Zürich wäre sicher nicht hinderlich, um das gewünschte Abstimmungsresultat zu erhalten.