Die bisherige Saison von Lugano kann sich sehen lassen. In der Super League belegen die Tessiner nach 16 von 33 Spieltagen vor der Zweiteilung der Tabelle Rang 2, im Schweizer Cup sind sie unter der Woche souverän in den Viertelfinal eingezogen und in der Conference League stehen sie nach 4 von 6 Runden auf einem direkten Achtelfinal-Platz.

Das ist beeindruckend. Das äusserst erfolgreiche Tanzen auf drei Hochzeiten fordert hie und da aber auch seinen Tribut in Form von leeren Energietanks. So zum Beispiel etwa vor einer Woche, als Lugano bei Servette sang- und klanglos mit 0:3 verlor, nachdem es sich drei Tage zuvor mit grossem Aufwand im Thuner Exil gegen Gent den 3. Sieg in der Conference League ergattert hatte.

Alle 2,8 Tage ein Spiel

Da stellt sich einem schon die Frage: Wie lange geht diese Rechnung bei den Luganesi noch auf? Ja, die Mannschaft ist mit viel Qualität bestückt. Ja, das Kader gehört zu den am breitesten abgestützten der Liga. Und ja, Trainer Mattia Croci-Torti ist ein Meister darin, seine Schützlinge immer wieder aufs Neue heiss zu machen. Und dennoch: Beim Match-Rhythmus, dem Lugano aktuell ausgesetzt ist, sind müde Beine vorprogrammiert – und auch mental dürfte die hohe Belastung Spuren hinterlassen.

Am Samstag in Luzern bestreitet Lugano das 5. Spiel innert 14 Tagen. Dies entspricht einer Partie alle 2,8 Tage. Der FCL absolvierte in der gleichen Zeitspanne nur 3 Spiele. Insgesamt steht Luzern in der laufenden Saison bei 18 Pflichtspielen. Die Luganesi ihrerseits haben 11 (!) Partien mehr in den Knochen – und wir haben erst Dezember.

Wiederholt sich die Geschichte?

Die (mangelnde) Frische spielte bereits beim 1. Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen Lugano und Luzern eine Rolle. Im August führten die Tessiner bis eine Viertelstunde vor Schluss im heimischen Cornaredo mit 2:1, ehe der FCL die Partie dank eines Doppelpacks von Thibault Klidjé spät noch drehte und mit 3:2 gewann.

Damals war das Duell mit Luzern für Lugano das 7. Spiel innert 23 Tagen, was einem Durchschnitt von 3,29 Tagen Pause zwischen den Partien entspricht – also nicht bedeutend mehr als in der Phase, in der Lugano aktuell steckt. Ob die (fehlende) Frische am Samstag in Luzern erneut ein Faktor sein wird, bleibt abzuwarten.

Was hingegen klar ist: Entlastung ist bei Lugano bis Weihnachten keine in Sicht. Bis zur wohlverdienten Winterpause, welche für die Tessiner am 20. Dezember beginnt, stehen neben dem Super-League-Duell mit Luzern noch drei weitere Partien auf dem Programm. Plusminus 3 Tage Ausruhen zwischen den Spielen, dabei bleibt es also vorerst.

