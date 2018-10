Der FC Luzern ist die bessere Mannschaft, verliert gegen Thun aber unglücklich mit 0:2.

Dejan Sorgic und Dennis Salanovic schiessen die Treffer für die Berner Oberländer.

Der FC Zürich und YB spielen im Spitzenspiel 3:3.

Nach einer guten Leistung vor der Länderspielpause und dem überraschenden 3:2-Sieg gegen YB erhielt David Zibung auch für die Partie gegen Thun das Vertrauen von Luzern-Trainer René Weiler.

Ausgerechnet der erfahrene Keeper musste sich in der 63. Minute aber zumindest eine Teilschuld am Führungstreffer der Berner Oberländer ankreiden lassen. Einen Distanzschuss von Verteidiger Chris Kablan liess Zibung vor die Füsse von Dejan Sorgic abprallen, der sich nicht zweimal bitten liess.

Vargas und Schürpf vergeben beste Chancen

Die Führung war zu diesem Zeitpunkt alles andere als zwingend, war doch Luzern unmittelbar vor und nach der Pause klar spielbestimmend gewesen. Unvermögen und der Pfosten standen den Zentralschweizern aber im Weg.

In der 42. Minute kam Ruben Vargas mit seinem Nachschuss nicht an Basil Stillhart vorbei, nachdem Blessing Eleke mit seinem Schlenzer an Guillaume Faivre hängen geblieben war.

Legende: Entsetzt Ruben Vargas verpasste kurz vor der Pause die Luzerner Führung. Freshfocus

In der 58. Minute brachte Pascal Schürpf die Luzerner Druckphase mit einem Pfostenschuss zu einem vorläufigen Höhepunkt, nachdem er Dennis Hediger mit einer gekonnten Körpertäuschung ausgespielt hatte.

Thun konnte sich nach dem Führungstreffer auf eine starke Defensive verlassen, während der Elan des Heimteams zum Erliegen kam.

In der Schlussphase schwächte sich Luzern ausserdem selber: Christian Schwegler sah nach einem Ellbogenschlag gegen Stillhart in der 84. Minute Gelb-Rot.

Salanovic macht alles klar

Die vornehmlich in der 1. Halbzeit zerfahrene Partie mit vielen Fouls fand so einen glücklichen Sieger. In der neunminütigen Nachspielzeit, die Schiedsrichter Lionel Tschudi wegen Spielunterbrüchen aufgrund des Pyro-Einsatzes von Luzerner Fans anordnete, fiel dann die endgültige Entscheidung.

Dennis Salanovic erzielte mit einer feinen Einzelleistung und seinem bereits 4. Jokertor in dieser Spielzeit das 2:0. Kurz zuvor hatte Sorgic alleine vor Zibung sein 8. Saisontor verpasst. Sein abgelenkter Abschluss küsste den Pfosten.

Dank des Sieges erobert Thun mit einem Punkt Vorsprung auf Zürich den 2. Tabellenplatz zurück. Luzern verbleibt zumindest bis Sonntag auf Platz 6.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 20:00 Uhr, 20.10.2018