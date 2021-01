Das Spiel zwischen dem Meister und dem Aufsteiger muss wegen positiven Corona-Fällen bei den Lausannern verschoben werden. Der Waadtländer Kantonsarzt verordnete am Mittwoch für die Mannschaft und die Betreuer des Aufsteigers eine 48-stündige Quarantäne.

Unter anderem sei Lausannes gesamter Staff positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden – damit auch Trainer Giorgio Contini. Nach der Quarantäne wird das Team nochmals getestet. Wann das Spiel gegen YB nachgeholt wird, ist noch unklar.

Werden weitere Spiele verschoben?

Gefährdet sind demnach auch die nächsten drei Partien des Tabellensechsten der Super League. Am Sonntag käme es zum Léman-Derby auswärts gegen Servette, in einer Woche folgt das Heimspiel gegen Basel, ehe Lausanne am Sonntag, 7. Februar, in Bern gastieren würde.

Bereits im Herbst hatten die Lausanner mehrere Corona-Fälle in ihren Reihen. Damals wurden aber nur die fünf betroffenen Spieler isoliert, der Trainings- und Spielbetrieb konnte aufrechterhalten werden.

SRF überträgt Nachtragsspiel live Bereits vor längerer Zeit haben SRF und die weiteren SRG-Sender die Partie zwischen YB und Lausanne als TV-Livespiel der 16. Super-League-Runde bestimmt. Aus vertragsrechtlichen Gründen kann SRF heute Abend leider nicht auf ein anderes Livespiel aus der Super League ausweichen. Gemäss Vertrag hat SRF das Recht, ein Livespiel pro Super-League-Spieltag (total 36 Livespiele pro Saison) auszuwählen und exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen auszustrahlen. Wird eine Partie kurzfristig verschoben – wie das Spiel von heute zwischen YB und Lausanne –, sind die SRG-Sender vertragsrechtlich an das bereits definierte TV-Livespiel gebunden. Das Nachtragsspiel zwischen YB und Lausanne wird SRF live übertragen.