Legende: Kickt neu in der Bundesliga Luca Jaquez. KEYSTONE/Philipp Schmidli

Luca Jaquez schlägt ein neues Kapitel in seiner noch jungen Karriere auf. Der 21-jährige Innenverteidiger schliesst sich per sofort dem Bundesligisten VfB Stuttgart an. Bei den Deutschen erhält er einen Vertrag bis 2029. In Stuttgart bildet Jaquez mit Fabian Rieder und Leonidas Stergiou neu ein Schweizer Trio.

Für den FC Luzern absolvierte Jaquez seit Januar 2022 insgesamt 66 Pflichtspiele, zuvor hatte er alle Nachwuchsstufen des Innerschweizer Vereins durchlaufen. In dieser Saison stand der 1,87 Meter grosse Defensivmann 20 Mal im Einsatz, wobei er drei Treffer erzielte. Im vergangenen Jahr hatte er sein Debüt in der Schweizer U21-Nationalmannschaft gefeiert.

«Er kann uns sofort helfen»

Jaquez spricht von einer «grossen Chance und tollen Challenge». VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth traut dem 21-Jährigen zu, «dass er uns sofort helfen kann und darüber hinaus in der neuen Umgebung noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird».