Nach 6 Jahren in der Ostschweiz zieht es Peter Zeidler in die Bundesliga, wo er neuer Trainer beim VfL Bochum wird.

Der FC St. Gallen muss auf Trainersuche. Peter Zeidler verlässt die Ostschweizer nach 6 Jahren auf eigenen Wunsch und wechselt zum VfL Bochum. Der Klub hatte zuletzt den Gang in die Relegation antreten müssen und sich dort auf dramatische Art und Weise den Klassenerhalt in der Bundesliga gesichert. Der Deutsche unterschrieb beim Bundesligisten einen Zweijahresvertrag plus Option.

Zeidler hätte beim FCSG noch einen Vertrag bis 2027 gehabt. Bereits in der vergangenen Saison war er in Deutschland im Gespräch, nun folgt mit 61 Jahren der Schritt in die Bundesliga. Den Bochumer Geschäftsführer Ilja Kaenzig kennt Zeidler aus gemeinsamen Zeiten beim FC Sochaux.

Erstmals in der Bundesliga

Beim seit 2021 erstklassigen Bochum folgt Zeidler auf den Interimstrainer Heiko Butscher. Dieser hatte Anfang April den abstiegsgefährdeten Bundesligisten als Nachfolger des beurlaubten Trainers Thomas Letsch übernommen und kehrt nun innerhalb des Klubs wieder ins zweite Glied zurück.

Legende: Von der Super League in die Bundesliga Peter Zeidler. freshfocus / Claudio Thoma

Unter Butscher stellte der VfL in der Abstiegs-Barrage gegen den Zweitbundesligisten Fortuna Düsseldorf trotz einer 0:3-Heimniederlage in extremis noch den Ligaerhalt sicher. Bochum in der Bundesliga zu halten, so lautet für die kommende Saison auch der Auftrag an Zeidler. Der Schwabe wird in seiner Heimat erstmals einen Klub in der obersten Liga coachen.

Nachfolger noch offen

Mit St. Gallen qualifizierte sich Zeidler zweimal für den Cupfinal. Allerdings setzte es sowohl 2021 gegen Luzern (1:3) wie auch im Jahr darauf gegen Lugano (1:4) eine Niederlage ab. In der abgelaufenen Super-League-Saison belegten die Ostschweizer mit der Bilanz von 16 Siegen, neun Unentschieden und 13 Niederlagen den 5. Rang. Damit sicherten sie sich die Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation. Wer beim FC St. Gallen als Trainer auf Zeidler folgt, ist noch offen.