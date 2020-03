Die Swiss Football League hat entschieden, dass der Spielbetrieb in der Super und Challenge League bis am 23. März ruhen soll.

Sollte das Veranstaltungsverbot seitens des Bundes nicht über den 15. März hinaus verlängert werden, wird der Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen.

Für die Runden 24 - 27 und die Cup-Viertelfinals müssen neue Termine gefunden werden.

Derzeit dürfen Liga-Partien nicht zeitgleich mit Europacup-Spielen stattfinden: Die SFL hat bei der Uefa die Bitte nach einer Regeländerung platziert.

Geisterspiele würden die Klubs gemäss Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, «vor grosse finanzielle Probleme stellen». Dementsprechend will man der Coronakrise ausweichen, indem der Spielbetrieb in der Super und Challenge League bis am 23. März verschoben wird.

Sollte das Veranstaltungsverbot seitens des Bundes nicht über den 15. März hinaus verlängert werden, wird der Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen. Diese Entscheidungen traf die Swiss Football League an einer ausserordentlichen Versammlung in Bern am Montag.

Unser oberstes Ziel ist, dass die Saison zu Ende gespielt wird.

Damit müssen voraussichtlich für die Runden 24 bis 27 sowie die Cup-Viertelfinals (4. und 5. März) neue Termine gefunden werden. Aufgrund der am 12. Juni beginnenden EM muss die Meisterschaft jedoch bis 31. Mai beendet sein – Barrage inklusive.

Erschwerende Uefa-Regelung

«Wir werden ein gedrängtes Programm haben», so Schäfer weiter. «Wir sind darauf angewiesen, dass uns Klubs, Behörden und Stadionbetreiber dann entgegenkommen. Unser oberstes Ziel ist, dass die Saison zu Ende gespielt wird.»

Zusätzlich erschwert wird die Terminfindung dadurch, dass Liga-Partien gemäss der Uefa nicht zeitgleich mit Europacup-Spielen stattfinden dürfen. Schäfer: «Ich habe sofort bei der Uefa angemeldet, dass diese Regelung ausser Kraft gesetzt wird.»

Die SFL und die 20 Klubs der Super und Challenge League werden wohl bereits am 13. März ein weiteres Mal tagen. Bei diesem Meeting hätte eigentlich über eine allfällige Modusänderung diskutiert und auch entschieden werden sollen. Nun wird auch der Coronavirus ein grosses Thema sein.

