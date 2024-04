Legende: Dank von den Fans Die Yverdon-Supporter verabschiedeten sich mit einem Banner von Schällibaum. Freshfocus/Marc Schumacher

Eine Altlast könnte den Amtsantritt von Marco Schällibaum bei GC verzögern. Denn bei seinem letzten Spiel als Yverdon-Coach am 28. Oktober 2023 gegen Winterthur (1:1) wurde der 62-Jährige in der 70. Minute des Feldes verwiesen.

Schällibaum erhielt von der Swiss Football League für sein Fehlverhalten 4 Spielsperren. Er habe die technische Zone «mit der Absicht zu provozieren und aufzuhetzen» verlassen, hiess es damals von Seiten der Liga. Zudem habe er einen Spieler von Winterthur beleidigt.

00:18 Video Archiv: Marco Schällibaum wird auf die Tribüne verbannt Aus Sport-Clip vom 28.10.2023. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Für GC stehen noch 2 Partien in der Meisterschaft vor der Splittung an. Danach folgen 5 Runden in der Relegation Group. Bleibt die Sperre bestehen, so könnte Schällibaum erst die letzten 3 Spiele der Relegation Group bestreiten und danach eine allfällige Barrage.

Der Schweizer Rekordmeister belegt den 11. Platz in der Super League, sechs Punkte hinter dem unmittelbar vor ihm liegenden Basel und sieben vor Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy. Dieser Rang würde den Gang in die Barrage bedeuten, in der es die Zürcher mit dem Zweitplatzierten der Challenge League zu tun bekämen. Derzeit hiesse der Gegner Thun.