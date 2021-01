Nach Servette muss mit dem FC Luzern eine 2. Super-League-Mannschaft in Quarantäne. Dies nachdem sich bei einer erneuten Testreihe weitere positive Fälle ergaben. Zuvor waren zu Beginn der Woche 4 Luzerner Spieler positiv getestet worden.

Nach den Tests am Samstag wurde in Absprache mit dem zuständigen Kantonsarzt entschieden, auch den nicht positiv getesteten Teammitgliedern eine häusliche Quarantäne zu verordnen. Die positiv getesteten Spieler befinden sich in Isolation.

2 Partien verschoben

Die Swiss Football League hat die Partien gegen Lugano (am Sonntag, 24. Januar) und in St. Gallen (am Mittwoch, 27. Januar) verschoben. Bereits bei den Spielverschiebungen wegen der Corona-Fälle bei Servette sind St. Gallen (am Sonntag, 24. Januar) und Lugano (am Donnerstag, 28. Januar) betroffen. Die neuen Termine werden in den nächsten Tagen kommuniziert.