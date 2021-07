Sion: Tickets im Tourbillon ab der neuen Saison personalisiert

Der FC Sion führt auf die kommende Saison hin als erster Klub aus der Super League personalisierte Tickets ein. «Wiederkehrende Probleme in Schweizer Stadien» hätten zu diesem Entscheid geführt, begründete der Klub in einer Mitteilung. In ausländischen Fussballstadien – etwa in Italien oder England – sind personalisierte Tickets bereits seit einiger Zeit Usus. Zudem wird der Gästesektor zunächst nicht mehr geöffnet, die Auswärtsfans werden sich auf einen zugeteilten Sitzplatz setzen müssen.

St. Gallen: Leihspieler aus Stuttgart in die Ostschweiz

Der FC St. Gallen hat einen weiteren Transfer getätigt. Der offensive Mittelfeldspieler Leonhard Münst stösst leihweise für eine Saison vom VfB Stuttgart zum Team von Cheftrainer Peter Zeidler. Über die Details des Leihgeschäfts für den 19-jährigen Deutschen haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart, wie die Ostschweizer mitteilten. Zuvor hatte St. Gallen schon Michael Kempter, Fabian Schubert, Ousmane Diakité sowie Isaac Schmidt verpflichtet.

Basel: Esposito leihweise ans Rheinknie

Der FC Basel hat den 19-jährigen Stürmer Sebastiano Esposito verpflichtet. Der Italiener wechselt leihweise von Inter Mailand in die Super League und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2022. Der FCB besitzt zudem eine Option für eine definitive Übernahme.