Sion hat Fabio Grosso als neuen Chefcoach ernannt.

Grosso wurde 2006 mit der italienischen Nationalmannschaft Weltmeister.

Er übernimmt die Nachfolge von Paolo Tramezzani.

Fabio Grosso, ein Weltmeister, soll dem FC Sion zu neuen Höhenflügen verhelfen. Der Italiener hat bei den Wallisern einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben. Stefano Morrone wird neuer Assistenz-Coach.

Legende: Steht künftig an der Sion-Seitenlinie Fabio Grosso. Keystone

Der 42-jährige Grosso begann seine Trainerlaufbahn 2013 beim Juve-Nachwuchs. Danach war er auch in Bari, Hellas Verona und zuletzt in Brescia tätig. In der Schweiz ist dies sein erstes Engagement.

In Italien ist Grosso eine lebende Legende. Im WM-Halbfinal 2006 erzielte er gegen Deutschland in der 119. Minute das wegweisende 1:0. Im Endspiel gegen Frankreich versenkte er den entscheidenden Penalty.

Auf Klub-Ebene war er unter anderem für Perugia, Palermo, Inter Mailand, Olympique Lyon und Juventus Turin im Einsatz. Aus seiner Zeit in Lyon beherrscht Grosso Französisch.