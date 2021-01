Bild 5 / 8

Legende: Guillaume Hoarau (36), Sturm, FC Sion 6 Spiele, 0 Tore, 192 Minuten. Der Torschützenkönig der Saison 18/19 kommt noch nicht auf Touren: «Verletzungen haben den Helden von Bern noch nicht richtig in Sion ankommen lassen», meint Jehle. Michel Renggli hält die Erwartungen dennoch aufrecht: «Sein Name verpflichtet und Hoarau ist in der Rückrunde in der Bringschuld.» Keystone