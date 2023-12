Winterthur gewinnt im Super-League-Nachtragsspiel der 16. Runde zum ersten Mal seit November 1989 gegen den FC Zürich.

Nishan Burkart erzielt den entscheidenden Treffer erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Zürichs Rückstand auf Leader YB beträgt damit weiterhin vier Punkte.

Die Fans auf der Winterthurer Schützenwiese stellten sich bereits auf ein gerechtes Unentschieden ein, als Silvan Sidler in der 93. Minute noch einmal einen weiten Ball in den Strafraum des FCZ schlug. Via Lindrit Kamberis Scheitel kam der Ball zum eingewechselten Nishan Burkart, der das 2:1 per Direktabnahme erzielte.

Schiedsrichter Johannes von Mandach entschied zuerst auf Abseits, wurde vom VAR aber überstimmt, worauf im Winterthurer Fanblock alle Dämme brachen: Zum ersten Mal seit über 34 Jahren siegten die Eulachstädter wieder einmal gegen den FCZ. Im November 1989 war das zuletzt gelungen – Siegtorschütze Burkart kam erst 11 Jahre später zur Welt.

01:16 Video Burkart versetzt Zürich den späten K.o.-Schlag Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Erneut kalte Dusche für den FCZ

Zürich hatte es davor verpasst, das Glück auf die andere Seite zu zwingen. Jonathan Okitas Schlenzer parierte Marvin Keller im Winterthurer Tor bravourös (80.), auch Ivan Santini (86.) und Nils Reichmuth (92.) verpassten das 2:1. So brachten die Schlusssekunden für Zürich erneut Ungemach: Am Sonntag gegen Luzern war der vermeintliche Siegtreffer Ifeanyi Mathews aberkannt worden, nun kam der Schock durch Burkart.

In der ersten Halbzeit hatte das Team von Bo Henriksen nicht wie eine Spitzenmannschaft agiert. Im Gegenteil: Vor allem der wirblige Sayfallah Ltaief sorgte Mal für Mal für Unordnung. So auch in der 23. Minute, als er nach einem kurz ausgeführten Eckball den mitgelaufenen Basil Stillhart perfekt bediente. Stillhart traf gegen den nicht gut aussehenden Yanick Brecher etwas glücklich zum 1:0.

00:42 Video Stillhart profitiert von Ltaiefs vorzüglicher Vorarbeit Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Winterthur beendet Sieglos-Serie

Mehr als glücklich war dann auch der Ausgleich kurz vor der Pause: Antonio Marchesano wusste wohl selbst nicht, wie ihm geschah, als er kurz vor der Pause von Winterthurs jungem Verteidiger Loïc Lüthi angeschossen wurde und der Ball von seinem Rücken über Keller hinweg zum 1:1 ins Tor flog. Der 32-Jährige war bereits im ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams im Oktober erfolgreich gewesen.

00:45 Video Marchesano gleicht mit Lob der anderen Art aus Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Das vorweihnachtliche Geschenk der Winterthurer verlieh den Gästen neuen Schwung – bis Winterthur spät zum Befreiungsschlag ansetzte. Nach fünf sieglosen Spielen konnte die Mannschaft von Patrick Rahmen wieder einmal gewinnen. Zürich dagegen verpasste es, den Rückstand auf Leader YB von vier auf einen Punkt zu reduzieren.

So geht es weiter

Der FCZ schliesst die Hinrunde am Samstag in St. Gallen ab und würde bei einer Niederlage Platz 2 in der Tabelle verlieren. Winterthur empfängt erneut auf der Schützenwiese Lausanne-Sport.