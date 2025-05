GC verliert das 290. Zürcher Derby gegen den FCZ im Letzigrund diskussionslos mit 0:3.

Winterthur lässt es auswärts in St. Gallen krachen (4:1) und schiebt sich an GC und Yverdon vorbei auf Tabellenplatz 10.

Yverdon und Sion trennen sich 1:1, womit die Waadtländer nun den Barrageplatz belegen.

Am viertletzten Spieltag der Super League standen am Samstag alle in den Abstiegskampf involvierten Teams zeitgleich im Einsatz. Zum grossen Verlierer der Runde avancierten die Grasshoppers. Während die direkten Konkurrenten Winterthur und Yverdon punkteten, verlor GC das Zürcher Derby gegen den FC Zürich klar. GC rutschte damit auf den letzten Tabellenplatz ab.

10. Winterthur 36 Punkte 11. Yverdon 35 Punkte 12. GC 33 Punkte

FC Zürich – GC 3:0

Unter der Woche hatte GC mit der Verpflichtung von Alain Sutter als neuen Sportchef für Schlagzeilen gesorgt. Zusammen mit Trainer Thomas Oral sass der ehemalige GC-Spieler auf der Tribüne – und dürfte wenig Gefallen am Gebotenen gefunden haben. Die erste Chance der Partie, ein Fallrückzieher von Benno Schmitz, gehörte zwar den «Hoppers». Danach übernahm aber zunehmend der FCZ das Spieldiktat.

Das Team von Ricardo Moniz hatte angesichts der jüngeren Vergangenheit etwas gut zu machen. Und tat dies auch. Beim Führungstreffer durch Cheveyo Tsawa (18.) bekundete GC etwas Pech, weil Captain Amir Abrashi den Ball mit seinem Kopf noch ablenkte. Das 2:0 durch Jahnoah Markelo war dann von der linken Seite schön herausgespielt. Nach einer Flanke von Tsawa traf der Niederländer per Kopf.

Die Partie im Letzigrund riss in der Folge niemanden von den Sitzen. Der Anschlusstreffer durch Nikolas Muci (66.) hätte vielleicht eine spannende Schlussphase eingeläutet, er wurde aber zurecht wegen Abseits aberkannt. Damienus Reverson (85.) machte nach einem Eckball den Deckel drauf. Für den FCZ war es der erste «Dreier» nach zuletzt 5 Spielen ohne Sieg. Zuletzt gewann man Ende März – im Derby gegen GC.

St. Gallen – Winterthur 1:4

Der unglaubliche Lauf des FC Winterthur geht weiter. Das Team von Coach Uli Forte feierte den 3. Sieg der Saison gegen St. Gallen und gibt die rote Laterne an GC ab. Mehr noch: Dank dem 1:1 von Yverdon gegen Sion liegen die Zürcher auf Platz 10. Erstmals seit dem 5. Spieltag verlassen die Eulach-Städter den 12. Rang. Der FCW hat in den letzten 6 Spielen nicht weniger als 16 Punkte geholt. Die Formkurve zeigt also steil nach oben.

Dabei legte Winterthur in St. Gallen einen Fehlstart hin. Lukas Daschner (21.) bezwang mit einem verdeckten Schuss Goalie Stefanos Kapino. Der FCSG schien besser im Strumpf zu sein. Doch das Forte-Team bewies Moral. Nach einer halben Stunde vollendete Josias Lukembila einen von Alexander Jankewitz initiierten Konter auf Zuspiel von Nishan Burkart. Nur 5 Minuten später bezwang Matteo Di Giusto FCSG-Goali Zigi aus spitzem Winkel. Der Ghanaer machte keine gute Figur, vereitelte danach aber eine Doppelchance (42.) von Remo Arnold und Christian Gomis. Letzterer stürmte noch vor der Pause alleine auf Zigi zu und verpasste das sicher geglaubte 3:1.

Dieses fiel in der zweiten Halbzeit doch noch. Es war bezeichnend für das Momentum des FCW: Zuerst setzte St. Gallens Felix Mambimbi (53.) seinen Schlenzer an den Pfosten, im direkten Gegenzug überlobte Burkart den an diesem Tag indisponierten Zigi. Beim 1:4 durch Labinot Bajrami (78.) griff der St. Galler Schlussmann komplett daneben.

Die Stimmen zu FCSG-Winterthur

Yverdon – Sion 1:1

Yverdon Sport hat gegen ein schwaches Sion zwar gepunktet, nach nun 7 Partien in Serie ohne Sieg bleibt die Lage für die Waadtländer jedoch prekär. Das Team von Trainer Paolo Tramezzani belegt den Barrage-Platz.

Varol Tasar (15.) brachte Yverdon per Schlenzer in Führung, welche bis in die 78. Minute Bestand hatte. Dan erlöste Joker Théo Bouchlarhem die Walliser mit einem schönen Tor per Dropkick. Sion hält sich die Verfolger damit etwas vom Leib. Für Yverdon geht es in den nächsten beiden Spielen ums nackte Überleben: Am Mittowch gastiert man bei GC, am Samstag bei Winterthur.

