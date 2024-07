Verteidigt YB seinen Titel erneut? Wie sieht es am anderen Ende der Tabelle aus? Und wer wird Torschützenkönig? Sagen Sie es uns.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach der Europameisterschaft ist vor der neuen Super-League-Saison. Nur gerade 6 Tage nach dem EM-Final zwischen Spanien und England beginnt die neue Spielzeit in der Schweiz mit den Partien Lugano - GC und Yverdon - FCZ. Bis zur Winterpause stehen 18 Runden an, der letzte Spieltag ist auf den 24. Mai 2025 terminiert. Vor der Saison stellen sich einmal mehr viele Fragen, die brennendste natürlich:

Wer wird Super-League-Meister 2024/25? YB YB % Lugano Lugano % Servette Servette % Zürich Zürich % St. Gallen St. Gallen % Winterthur Winterthur % Luzern Luzern % Basel Basel % Yverdon Yverdon % Lausanne-Sport Lausanne-Sport % GC GC % Sion Sion % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Mit Aufsteiger Sion für Absteiger Stade-Lausanne-Ouchy kehren Liga-Geschichte, einige Titel und viel Theater rund um den Fussball ins Oberhaus zurück. Schaffen die Walliser den Klassenerhalt? Erwischt es Rekordmeister GC diesmal oder gibt's eine Überraschung im Abstiegskampf?

Wer steigt ab? Sion Sion % GC GC % Lausanne-Sport Lausanne-Sport % Yverdon Yverdon % Basel Basel % Luzern Luzern % Winterthur Winterthur % St. Gallen St. Gallen % Zürich Zürich % Servette Servette % Lugano Lugano % YB YB % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Auf den Trainerbänken der Super-League-Klubs gab es in der Sommerpause einige Wechsel. Mit Meister YB (Patrick Rahmen), Cup-Sieger Servette (Thomas Häberli), dem FC St. Gallen (Enrico Maassen) und dem letztjährigen Überraschungsteam Winterthur (Ognjen Zaric) starten gleich 4 Teams aus den Top 6 mit neuem Übungsleiter. Doch wer muss als Erstes gehen?

Wer entlässt den Trainer zuerst? Sion (Didier Tholot) Sion (Didier Tholot) % GC (Marco Schällibaum) GC (Marco Schällibaum) % Lausanne-Sport (Ludovic Magnin) Lausanne-Sport (Ludovic Magnin) % Yverdon (Alessandro Mangiarratti) Yverdon (Alessandro Mangiarratti) % Basel (Fabio Celestini) Basel (Fabio Celestini) % Luzern (Mario Frick) Luzern (Mario Frick) % Winterthur (Ognjen Zaric) Winterthur (Ognjen Zaric) % St. Gallen (Enrico Maassen) St. Gallen (Enrico Maassen) % Zürich (Ricardo Moniz) Zürich (Ricardo Moniz) % Servette (Thomas Häberli) Servette (Thomas Häberli) % Lugano (Mattia Croci-Torti) Lugano (Mattia Croci-Torti) % YB (Patrick Rahmen) YB (Patrick Rahmen) % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

In der letzten Saison reichten Zan Celar 14 Tore für die Torjägerkrone – ein historisch tiefer Wert. Macht dem Slowenen in der neuen Spielzeit ein anderer Akteur den Platz an der Sonne streitig?