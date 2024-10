YB-Captain spricht Klartext - Benito: «... und dann zeigen wir wieder nichts davon»

Mit Worten, die aufhorchen lassen, kommentierte YB-Verteidiger Loris Benito das 0:2 des Meisters in Lugano, die bereits 6. Niederlage in der Super League. Was bloss stimmt nicht in der Mannschaft?