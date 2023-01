YB schlägt GC in der 17. Runde der Super League auswärts mit 2:1.

Christian Fassnacht bringt YB vor der Pause in Führung, Kastriot Imeri doppelt in der Schlussphase nach.

Der GC-Anschlusstreffer fällt erst in der 94. Minute.

Im anderen Spiel des Abends erkämpft sich der FCZ bei Luzern ein 2:2-Unentschieden.

Im Sommer als Königstransfer gekommen, war Kastriot Imeri im YB-Dress bisher vieles schuldig geblieben. Auch beim Restart der Super League gegen GC nahm der Schweizer Nationalspieler vorerst nur auf der Bank Platz. Als Imeri nach 74 Minuten (endlich) aufs Feld geschickt wurde, war er gewillt seinen Trainer eines Besseren zu belehren.

Tatsächlich benötigte der 22-Jährige nur wenige Minuten, um ein Bewerbungsschreiben an Raphael Wicky abzugeben. Nachdem GC-Neuzugang Teruki Hara eine Flanke von Meschack Elia unterlaufen war, zog Imeri konsequent ab. Via Lattenunterkante schlug der Abschluss zum 2:0 im Netz ein.

Turbulente Schlussphase

Die Partie, die zu diesem Zeitpunkt entschieden schien, nahm in der Nachspielzeit noch einmal so richtig Fahrt auf. Erst traf Filipe de Carvalho in der 94. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer, dann flog auch noch Elia vom Platz. Der YB-Angreifer liess sich quasi mit dem Schlusspfiff zu einem Ellbogenschlag gegen Seko hinreissen und sah nach VAR-Intervention die rote Karte. Am verdienten YB-Sieg änderte sich letztlich aber nichts mehr.

Sierro kurz vor Wechsel Box aufklappen Box zuklappen Vincent Sierro stand gegen GC nicht im Aufgebot. Wie YB vor dem Match bekanntgab, wurde der Mittelfeldspieler für Transferverhandlungen im Ausland freigestellt.

Geglücktes Jubiläum für Fassnacht

Nach vielversprechendem Beginn – Jean-Pierre Nsame traf schon nach 13 Sekunden den Pfosten – hatten sich die Zuschauer bei starkem Schneefall lange gedulden müssen, ehe wieder Nennenswertes passierte. Trotz optischer Überlegenheit kamen die Gäste auf dem rutschigen Terrain gegen solidarisch verteidigende Zürcher zunächst nicht mehr gefährlich in die Nähe des GC-Tors.

Dass YB trotzdem mit einer 1:0-Führung in die Pause ging, hatte es unter anderem GC-Keeper André Moreira zu verdanken. Der Portugiese, der nach viermonatiger Verletzungspause zwischen die Pfosten zurückkehrte, konnte in der 38. Minute einen harmlos scheinenden Weitschuss von Joel Monteiro nur nach vorne abprallen lassen. Christian Fassnacht, der sein 200. Super-League-Spiel absolvierte, reagierte am schnellsten und erwischte Moreira zwischen den Beinen.

So geht's weiter

Für die Grasshoppers steht am kommenden Samstag die Auswärtsreise ins Tessin nach Lugano auf dem Programm (18:00 Uhr). YB empfängt am Tag darauf im Wankdorf den Aufsteiger aus Winterthur.