Nach einer Operation am rechten Knie fällt David von Ballmoos für weitere 6 bis 9 Monate aus.

Der YB-Goalie kämpft seit Anfang November mit der Verletzung. Zunächst wurde auf eine konservative Behandlung gesetzt, die allerdings erfolglos blieb.

Der medizinische Eingriff am rechten Knie von David von Ballmoos sei erfolgreich verlaufen, wie YB in einer Medienmitteilung am Dienstag schrieb. Obwohl der 28-Jährige in den letzten Wochen die körperliche Belastung gering gehalten hatte, trat keine Besserung ein, so dass die Operation unumgänglich wurde.

Über 1 Jahr Verletzungspause?

Dieser Eingriff hat bittere Konsequenzen für Von Ballmoos: Er muss mit einer Wettkampfpause von 6 bis 9 Monaten rechnen. Der Emmentaler fällt bereits seit Anfang November aus und könnte den Young Boys insgesamt also über 1 Jahr fehlen.

Von Ballmoos zog sich die Verletzung am 6. November 2022 im Meisterschaftsspiel auswärts gegen Servette zu. Bis dahin hatte er für YB 15 Meisterschaftsspiele, eine Cup-Partie und 5 Begegnungen in der Qualifikation zur Conference League bestritten.