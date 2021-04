Mit einem Sieg kann YB am Sonntag zum 4. Mal in Folge Meister werden. Gegner Lugano hat wenig gute Erinnerungen ans Wankdorf.

Es ist alles angerichtet für YB, um den eigenen Rekord zu egalisieren: Mit einem Sieg würden die Berner am Sonntag wie 2019 sieben Runden vor Schluss als Meister feststehen. Sie wären abermals früher dran als jeder andere Meister in der 2003/04 begonnenen Super League.

«Wir können noch viel Geschichte schreiben», weiss Fabian Lustenberger. Denn mit dem 4. Titel in Folge würde das Team zudem den Klubrekord aus den 50er-Jahren egalisieren. Der YB-Captain wird am Sonntag gelb-gesperrt nur zuschauen können und hofft, nicht «allzu viel zittern» zu müssen.

Wankdorf: Schwieriges Terrain für Lugano

Die Ziele gehen Lustenberger aber nicht aus: «Es gibt immer wieder neue Dinge, mit denen man sich motivieren kann. Vielleicht können wir den Titel nächstes Jahr wiederholen und so Geschichte schreiben, die wir noch nie erreicht haben.»

Das ist aber noch vorgegriffen, erstmals muss YB die Hürde Lugano nehmen. Die Vorzeichen stehen gut: Der letzte Sieg der Tessiner in Bern geht auf den April 2017 zurück. Seither holte Lugano aus sieben Spielen im Wankdorf nur zwei Punkte. Allerdings spielt der formstarke FCL punktemässig die beste SL-Saison der Klubgeschichte.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Super-League-Spiel der 29. Runde zwischen den Young Boys und Lugano können Sie am Sonntag ab 15:40 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

YB: «Schlafend» zum Titel

Ein Sieg würde YB sowieso zur Meisterschaft reichen. Sollte Servette das Parallelspiel in Basel nicht gewinnen, würde sogar ein Remis genügen.

Falls die Entscheidung am Sonntag noch nicht fällt, könnte eine Tabellensituation entstehen, die man im Matchplay des Golfsports «dormie» (abgeleitet von franz. «schlafen») nennt: Der eine Kontrahent (YB) müsste alles verlieren, der Widersacher (Servette, Lugano oder Basel) müsste alles gewinnen. Nur so würde in den letzten 7 Runden eine Wende möglich, die in allen obersten Ligen der Welt vermutlich einmalig wäre.

Wahrscheinlicher ist, dass am Sonntag in Bern eine stille Meisterfeier vonstatten gehen wird. Um das Wankdorf herum müsste es ruhig bleiben. Denn der Klub hat die Fans eindringlich aufgefordert, nicht zum Stadion zu kommen, sondern in kleinen Gruppen zu Hause zu feiern. Die Berner kennen die «Geistermeisterschaft» ja bereits aus dem letzten Jahr.