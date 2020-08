YB-Meisterwürdigung in 4 Akten

Mit einem 1:0-Sieg gegen Sion haben sich die Berner Young Boys ihren 3. Meistertitel in Serie gesichert. Der langjährige Super-League-Verteidiger und heutige SRF-Experte Bruno Berner zählt in Anlehnung an den Hattrick von YB jeweils die 3 wichtigsten Merkmale des Erfolgsteams, Gründe für den erneuten Coup sowie Schlüsselfiguren von Gelb-Schwarz auf. Zudem nennt er 3 Unterschiede zur Überflieger-Saison 2018/19.

Heimstärke : «Keine einzige Heim-Niederlage, das ist beeindruckend. Das Wankdorf ist zu einer Festung geworden.»

: «Keine einzige Heim-Niederlage, das ist beeindruckend. Das Wankdorf ist zu einer Festung geworden.» Hingabe : «In Bern spricht man von Demut, mir gefällt Hingabe besser. Nichts, aber auch gar nichts ist in Bern selbstverständlich.»

: «In Bern spricht man von Demut, mir gefällt Hingabe besser. Nichts, aber auch gar nichts ist in Bern selbstverständlich.» Solidarität: «Viele Berner Herzen sind verbunden. Das war auch in der schwierigen Corona-Zeit beeindruckend.»

Qualität : «Einige Spieler sind zwar weg, aber die Qualität ist geblieben.»

: «Einige Spieler sind zwar weg, aber die Qualität ist geblieben.» Umschaltspiel : «Nach Balleroberung, aber auch nach Ballverlust können sie den Gegner blitzschnell unter Druck setzen und sofort umschalten.»

: «Nach Balleroberung, aber auch nach Ballverlust können sie den Gegner blitzschnell unter Druck setzen und sofort umschalten.» Vereinsführung: «Man spricht nur über die Spieler, aber auch die Vereinsführung ist nationale Spitze. Ohne ginge es nicht.»

Jean-Pierre Nsame/Fabian Lustenberger : «Zum einen eine beeindruckende Toranzahl. Zum anderen nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz eine feste Grösse.»

: «Zum einen eine beeindruckende Toranzahl. Zum anderen nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz eine feste Grösse.» Gerardo Seoane/Christoph Spycher : «Auch hier: Alleine geht es nicht. Sie haben zusammen gezeigt, was in ihnen steckt.»

: «Auch hier: Alleine geht es nicht. Sie haben zusammen gezeigt, was in ihnen steckt.» Die jungen Spieler: «In Kombination mit der Vereinsführung, Verwaltungsrat, Präsident. Alle zusammen arbeiten sie so, dass sich der Erfolg einstellt.»