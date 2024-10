YB-Nothelfer vor erstem Spiel - Magnin: «Die wichtigste Frage ist: Wie geht es dir wirklich?»

YB-Interimstrainer Joël Magnin war in der Länderspielpause vor allem als Psychologe gefragt. Nun geht es am Samstag in der Super League ausgerechnet gegen Leader Luzern.