Auf die Saison 2017/18 hin hat Jean-Pierre Nsame von Servette zu den Young Boys gewechselt. Der kamerunische Stürmer hatte in der Challenge League mit dem auf sich aufmerksam gemacht, was er am besten kann: Tore schiessen.

In der Super League angekommen, netzte Nsame munter weiter ein. In seiner ersten Saison bei den Bernern kam er auf 13 Ligatreffer, im Jahr darauf auf deren 15. In der laufenden Spielzeit steht Nsame bei 29 Toren. Die Krone des Torschützenkönigs wird ihm niemand mehr streitig machen – und Seydou Doumbias Bestmarke (30 Tore) aus der Saison 2009/10 wackelt mehr denn je.

Bei so vielen Toren kann man schon einmal den Überblick verlieren. Wir haben Nsame deshalb gefragt, welche Treffer bei ihm in spezieller Erinnerung geblieben sind. Die Antworten gibt's im Video oben.