YB und Basel lassen Punkte liegen

Heute, 17:59 Uhr

Die Young Boys sichern sich beim 2:2 in St. Gallen in letzter Minute einen Punkt. Auch Basel kommt in Sitten nicht über ein 1:1 hinaus.

Zusammenfassung St. Gallen - Young Boys 5:09 min, aus Super League - Goool vom 27.8.2017 Kasim Nuhu verhilft YB in St. Gallen zu einem äusserst schmeichelhaften Punkt: Erstens ging seinem 2:2 ein Handspiel voraus. Zweitens hatten sich die Berner in der zweiten Halbzeit zuvor kaum in Szene setzen können.

Ricky Van Wolkswinkel erzielt im 6. Match sein 6. Tor für den FC Basel, scheitert aber auch mit einem Elfmeter. Es wäre das 2:0 gewesen. Stattdessen gleicht Sion noch zum 1:1 aus.

YB und FCB verpassen es damit, Leader FCZ, der gegen Luzern ebenfalls nur Remis spielte, in der Tabelle näher zu rücken. Doppelpack von Marco Aratore Was Giorgio Contini seinen St. Gallern in der Halbzeitpause einbläute, ist unbekannt. Doch es wirkte: Nur 25 Sekunden nach Wiederanpfiff schnürte Marco Aratore einen Doppelpack: Nach schöner Kombination verwertete er ein Zuspiel von Tranquillo Barnetta und sorgte für eine 2:1-Führung. In der Folge zeigten sich die Berner geschockt: Chancen gab es einzig für «Grünweiss»: Stjepan Kukuruzovic mit einem frechen Distanzschuss (61.) und Marco Buess (64.) kamen der Zweitore-Führung nahe. YB schien neben den Ideen auch die Kraft zu fehlen. In der Nachspielzeit rettete Kasim Nuhu, der bei der Ballannahme die Hand zur Hilfe nahm, den Bernern doch noch den glücklichen Punkt. Dabei hatte sich den rund 11'500 Zuschauer im Kybunpark zunächst ein völlig konträres Bild geboten: YB hatte den Ball, die Chancen und den Gegner im Griff. Folgerichtig erzielte Jean-Pierre Nsamé nach einem schlimmen Patzer von Gjelbrim Taipi den Führungstreffer (25.). Die Ostschweizer ihrerseits kamen während der ersten Halbzeit nur zu einem Abschluss. Doch dieser sass: Aratore (37.) reagierte auf einen Prellball am schnellsten und versenkte das Leder im Berner Tor. Zusammenfassung Sion - Basel 4:34 min, aus Super League - Goool vom 27.8.2017 Sion verpasst Sieg in der Nachspielzeit Basel wurde seiner Favoritenrolle in Sion nur zu Beginn gerecht. Schon nach 7 Minuten traf Van Wolkswinkel mit einem satten Distanzschuss. Nur 12 Minuten später hätte der Holländer auf 2:0 erhöhen können, ja müssen, nachdem er im Strafraum von Christian Zock umgerissen worden war. Doch Van Wolkswinkel schoss den fälligen Penalty am rechten Pfosten vorbei. Es blieb nicht die einzige Szene, in der die Basler im Abschluss sündigten. Das Schussverhältnis lautete total 12:8 zu ihren Gunsten. So wurden sie für ihre Versäumnisse noch bestraft: Nach einem Freistoss köpfelte Matheus Cunha den Ball zum 1:1 ins Tor (47.). In der Nachspielzeit hätte Petit-Pelé Mboyo die Walliser gar beinahe zum Sieg geschossen: Der Pfosten rettete für den FCB. Sendebezug: SRF zwei, Goool, 27.08.2017, 18:00 Uhr

ssc/pro