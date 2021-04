7 Runden vor Schluss haben die Youngs Boys ihren 4. Meistertitel hintereinander eingetütet. Die Berner schafften damit etwas, was dem Klub schon einmal gelungen war: Zwischen 1957 und 1960 waren die Young Boys ebenfalls 4 Mal in Folge Schweizer Meister geworden.

Neben YB hat dies bisher nur ein anderer Schweizer Klub geschafft. Der FC Basel hat mit 8 gewonnenen Titeln am Stück (2010-2017) die längste Meisterserie vorzuweisen.

Meister im Reagieren auf Niederlagen

Seit YB in der Saison 2017/18 erstmals seit 32 Jahren wieder die Meistertrophäe in die Höhe stemmen konnte, kamen verschiedenste Serien dazu. Siegesserien beispielsweise wie diejenige in der Spielzeit 2018/19, als man zu Beginn der Saison 9 Spiele am Stück gewann.

Eine Serie war den Bernern in den vergangenen 4 Jahren allerdings fremd: Die Niederlagen-Serie. Mehr als eine Niederlage am Stück setzte es für den BSC in keiner der 4 Meistersaisons ab. Gingen die Berner einmal als Verlierer vom Platz, erfolgte im nächsten Spiel immer eine Reaktion, sei es mit einem Sieg oder zumindest einem Unentschieden.

Oft gab es weder Sieg noch Niederlage

Apropos Unentschieden. Gleich 9 Mal mussten sich die Berner in der bisherigen Saison mit einem Remis begnügen – so oft wie in keiner der drei anderen vorangegangenen Spielzeiten. Zwischen der 22. und der 25. Runde endeten gleich 4 Partien hintereinander ohne Sieger.

Gleichzeitig ist das 1:2 gegen Servette am 12. Spieltag die bisher einzige Meisterschafts-Niederlage in dieser Saison.