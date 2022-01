Hefti wechselt in die Serie A zu Genoa

Silvan Hefti wagt den Schritt ins Ausland und wechselt von den Young Boys zu Genoa. Der Klub aus der Serie A, bei dem auch Valon Behrami unter Vertrag steht, gab den Transfer des 24-jährigen Aussenverteidigers am Montagabend bekannt. Zu den Vertrags- und Ablösemodalitäten gab es keine Informationen.

Bei den «Rossoblu» soll Hefti die Defensive stabilisieren. Genoa, das von Andrej Schewtschenko trainiert wird, hat in 19 Ligaspielen 37 Gegentore kassiert und belegt derzeit nur den 18. Tabellenplatz.

YB hatte Hefti im Sommer 2020 von St. Gallen übernommen. In dieser Saison traf er in 29 Pflichtspielen zweimal. Einmal davon herrlich in der Champions League beim 3:3 gegen Atalanta Bergamo.

YB holt Blum zurück

Bei den Bernern hat man auf den Abgang von Hefti umgehend reagiert. Die Young Boys machen von einer Vertragsklausel Gebrauch und holen den rechten Verteidiger Lewin Blum, der in der Vorrunde leihweise bei Yverdon gespielt hat, per sofort zurück. Der 20-Jährige hatte in den vergangenen 10 Jahren sämtliche Nachwuchsstufen bei YB durchlaufen.