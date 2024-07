David von Ballmoos, Anthony Racioppi und der von einer Leihe zu Winterthur zurückgekehrte Marvin Keller – YB hat die Saisonvorbereitung mit drei starken Goalies bestritten.

Eine Konstellation mit Konfliktpotenzial, das Patrick Rahmen nun aber vorzeitig rausnimmt: Der neue Trainer hat sich auf Von Ballmoos als Nummer 1 und Keller als Nummer 2 festgelegt, wie er am Donnerstag an der Medienkonferenz vor dem Super-League-Start gegen Sion erklärte. Racioppi, der die letzte Saison noch als Stammkeeper in Angriff genommen hatte, wird den Klub auf eigenen Wunsch verlassen.

Aufgrund seiner Leistungen und der Leadership war für mich klar, dass er die Nummer 1 ist.

«Ich halte sehr viel von Anthony Racioppi, er ist ein wunderbarer Goalie mit extrem viel Potenzial. Er will aber unbedingt spielen und hat sich deshalb entschieden, einen neuen Klub zu suchen», so Rahmen. Der Entscheid pro Von Ballmoos sei bereits früh gefallen. «Aufgrund seiner Leistungen und der Leadership war für mich klar, dass er die Nummer 1 ist.»

Der 29-jährige Von Ballmoos weiss das Vertrauen zu schätzen: «Das erfüllt mich natürlich mit riesigem Stolz. Es ist eine grosse Aufgabe, das wieder zu bestätigen.»

02:10 Video Von Ballmoos: «Das erfüllt mich mit Stolz» Aus Sport-Clip vom 18.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 10 Sekunden.

Benito wird Captain

Nach dem Rücktritt von Fabian Lustenberger wird künftig Loris Benito die Captainbinde tragen. Der 32-jährige Verteidiger war bis zu seiner im Februar erlittenen Kreuzbandverletzung eine der tragenden Säulen im YB-Team der Vorsaison und befindet sich auf dem Weg zurück. Von Ballmoos ist als Vize-Captain eingeplant.

«Die beiden haben viel Erfahrung und sind Wortführer in der Kabine. Der Ausschlag zu Loris hat gegeben, dass er als Feldspieler noch ein bisschen mehr Einfluss hat», so die Begründung Rahmens.

Legende: Führungsfigur bei YB Loris Benito. Keystone/Alessandro della Valle

Champions League: «Werden unsere Chancen haben»

Abseits der Personalfragen äusserte sich der neue Mann auf der Kommandobrücke auch zu den Zielen. Nach 6 Meistertiteln in den letzten 7 Jahren ist klar, dass die Berner ihre Trophäensammlung erweitern wollen.

«Wenn man zur Nummer 1 in der Schweiz geht, muss der Meistertitel das Ziel sein. Ausserdem wollen wir in den Cupfinal kommen, der hier in Bern stattfindet», so Rahmen.

International nimmt die Saison für YB mit den Champions-League-Playoffs Ende August so richtig Fahrt auf. Der Gegner wird am 5. August ausgelost. «Es wird sicher ein schwieriges Los sein, aber wir werden unsere Chancen haben und rechnen uns einiges aus. Das Ziel muss sein, dort reinzukommen.»

