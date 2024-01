Gleich mehrfach betonen Steve von Bergen und Raphael Wicky, wie wichtig ihnen Klarheit ist. Aufgrund der kurzen Vorbereitung wollte sich Trainer Wicky früh festlegen, wer etatmässig das YB-Tor hütet. Er tat dies zugunsten David von Ballmoos.

05:04 Video Von Ballmoos: «Ich weiss, was es heisst, YB's Nummer 1 zu sein» Aus Sport-Clip vom 17.01.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 4 Sekunden.

Dies, nachdem der 29-Jährige, auch nach der Genesung von einer Knieverletzung, für grosse Teile der Hinrunde Anthony Racioppi den Vortritt lassen musste. «Ich muss einfach bereit sein, egal, wann der Moment kommt, wenn ich wieder im Tor stehe. Ich muss meine Leistung abrufen können», blickt Von Ballmoos zurück auf seine Zeit als Nummer 2 und das Warten auf eine nächste Chance.

Ich muss bereit sein, egal, wann der Moment kommt

YB bezieht sich bei Klarheit vor allem auf das Tagesgeschäft, denn die Verträge von Captain Fabian Lustenberger, Trainer Wicky und Stürmer Jean-Pierre Nsame laufen allesamt im Sommer aus.

Wickys Fokus ist auf dem Rückrundenstart

Wicky ist seit Sommer 2022 Trainer der Berner Young Boys und noch bis im Sommer vertraglich gebunden. Wicky gibt sich bezüglich seiner Vertragssituation gelassen: «Es ist von beiden Seiten momentan absolut kein Druck da, eine Entscheidung zu treffen, mein Fokus und derjenige des Vereins liegt auf dem anstehenden Rückrundenstart.»

08:00 Video Wicky: «Es ist ein Luxus, solche Torhüter zu haben» Aus Sport-Clip vom 17.01.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten.

Dieser Rückrundenstart steht für YB am kommenden Samstagabend gegen die Grasshoppers an. Gleich fünf Spieler werden die Partie verpassen, da sie am Afrika-Cup im Einsatz sind. Hinzu kommt der kurzfristige Transfer Ulisses Garcias zu Olympique Marseille. Dies öffnet anderen Spielern die Tür wieder, beispielsweise Captain Lustenberger.

Wenn ich mit meiner Spielzeit in der Vorrunde zufrieden wäre, hätte ich vergangenen Sommer aufhören können

Der 35-Jährige absolvierte in dieser Saison lediglich sieben Meisterschaftsspiele, dreimal wurde er eingewechselt. Trotz auslaufendem Vertrag und wenig Spielzeit denkt Lustenberger nicht ans Aufhören und zeigt auch keine Altersmilde. Angesprochen auf seine Einsatzzeiten gibt sich der Routinier kämpferisch: «Wenn ich mit meiner Spielzeit in der Vorrunde zufrieden wäre, hätte ich vergangenen Sommer aufhören können.»

05:23 Video Lustenberger: «Der Biss ist noch voll da» Aus Sport-Clip vom 17.01.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 23 Sekunden.

Von Bergen bei Nsame und Wicky gelassen

Nicht nur Trainer Wicky, sondern auch der Sportchef macht sich keinen Stress bezüglich Vertragsverlängerungen. Dennoch kündigt Steve von Bergen Gespräche mit Wicky an und versichert, dass die Entscheidung nicht bis im Mai hinausgezögert wird: «Wir haben Verständnis dafür, dass immer mehr Fragen kommen. Wir werden da bald antworten.»

10:25 Video Von Bergen: «Wir wissen schon, dass es nicht bis Mai dauern wird» Aus Sport-Clip vom 17.01.2024. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 25 Sekunden.

Auch bei der letzten grösseren vertraglichen Ungewissheit im Lager des amtierenden Schweizer Meisters eilt gemäss Von Bergen nicht mit der Klarheit. Mit Nsame, immerhin drittbester Torschütze der Vereinsgeschichte (140 Tore), würden Gespräche geführt und in den nächsten Wochen finalisiert.