In der 25. Runde der Super League messen sich der amtierende Meister YB und der aktuelle Leader Lugano im Wankdorf.

Legende: Darf er nach seiner Verletzung wieder von Beginn weg ran? Lugano-Akteur Renato Steffen, hier im Zweikampf mit Darian Males (YB) im letzten Aufeinandertreffen in Bern. Freshfocus/Claudio De Capitani

Lugano gastiert am Sonntag im Berner Wankdorf. Es ist das Duell zwischen dem amtierenden Meister und dem aktuellen Tabellenführer. Doch der Schein trügt. Die Tessiner tun sich gegen kein anderes Team in der Super League so schwer wie gegen YB.

In 38 Duellen in der höchsten Schweizer Spielklasse verloren die «Bianconeri» nämlich deren 22 (dazu 8 Siege und 8 Unentschieden). Auch die 77 kassierten Gegentore gegen YB sind ihr Höchstwert gegen ein Team.

Beste Saison der Klubgeschichte

Die Tessiner spielen mit 42 Punkten nach 24 Partien die bisher beste Saison der Vereinshistorie. Allerdings wurde mit dieser Ausbeute zuvor noch nie ein Team Meister.

Trotzdem liegt die Equipe von Mattia Croci-Torti an der Tabellenspitze. Dabei vertraut der Trainer aber nicht konsequent seiner Stamm-Elf. Denn der FC Lugano nahm in dieser Meisterschaftssaison ligaweit die mit grossem Abstand meisten Startelfwechsel vor (113). Am zweithäufigsten rotiert YB, mit der Anzahl von 83 allerdings satte 30 weniger als die «Bianconeri».

YB will zurück auf die Siegerstrasse

Die Young Boys kassierten beim 0:1 in Winterthur ihre erste Niederlage unter Giorgio Contini. Davor gab es unter dem neuen Trainer fünf ungeschlagene Meisterschaftsspiele (3 Siege, 2 Unentschieden).

Das erste Aufeinandertreffen im Wankdorf in dieser Spielzeit ging mit 2:1 an die Berner. Dort will YB anknüpfen und wieder auf die Siegerstrasse zurückfinden. Die Tessiner hingegen könnten bei einem Sieg gegen den Angstgegner die Tabellenführung verteidigen.

