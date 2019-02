Das Stadio di Cornaredo in Lugano.

Was sich in den vergangenen Tagen angedeutet hatte, ist nun Tatsache: Die Partie zwischen Lugano und Thun zum Auftakt der Super-League-Rückrunde fällt ins (gefrorene) Wasser. Dies gab die Swiss Football League am Samstagmorgen bekannt.

Grund für die Absage sind die jüngsten Schneefälle, die das Terrain in Lugano nicht bespielbar machen. Wann die für Samstag um 19:00 Uhr geplante Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. In den nächsten Tagen soll ein neuer Termin angesetzt werden.

Ebenfalls nicht ausgetragen werden kann die Challenge-League-Partie zwischen Lausanne und Kriens. Auch im Waadtland ist das Terrain unbespielbar.