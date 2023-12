Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Diese oft zitierte Fussballfloskel könnte auch in dieser Super-League-Saison wieder ihre Anwendung finden. Denn ein Blick auf die Tabelle zeigt: Die Teams mit den besten Defensiven – YB mit 16 und der FCZ mit gar nur 14 Gegentoren – führen das Klassement an.

Am anderen Ende dieser Wertung liegt der FC Winterthur. Ganze 38 Gegentore hat der Vorjahresaufsteiger in den ersten 16 Liga-Partien hinnehmen müssen. Allein in den letzten vier Spielen musste Goalie Marvin Keller 13 Mal hinter sich greifen.

Der Mann, der beim FC Zürich hauptverantwortlich für die defensive Stabilität ist, heisst Nikola Katic. Die Rolle des Abwehrchefs hat er von Trainer Bo Henriksen erhalten, doch neu ist sie für den Kroaten nicht: «Auch schon Steven Gerrard bei den Glasgow Rangers wollte, dass ich das Team von hinten führe.» Die englische Liverpool-Legende habe ihm stark geholfen, diesen Teil seines Spiels zu verbessern.

Auch Abwehrkollege Lindrit Kamberi schätzt die Qualitäten von Katic: «Man sieht auf dem Platz, wie wichtig er ist.» Die beiden unterstützen sich gegenseitig auf dem Platz. Aber Kamberi stellt die ganze Mannschaft in den Vordergrund: «Im Kollektiv stimmt es bei uns einfach.»

Torgefährliches Winterthur

Die beiden Verteidiger strichen vor der Partie auf der Schützenwiese auch noch einmal heraus, wie wichtig es ihnen ist, jeweils die Null zu halten. «Das Team weiss das auch und versucht uns zu helfen», erklärte Katic.

Gegen Winterthur wird das aber kein leichtes Unterfangen. Die Eulachstädter haben zwar in der Defensive Mühe, im Angriff sind sie dafür umso präsenter. Abgesehen vom 1. Spieltag haben die Winterthurer in jedem Spiel mindestens einmal getroffen, mittlerweile in 15 Partien de suite.

So haben sie auch bereits 29 Tore auf ihrem Konto, nur eines weniger als der FCZ. Ein spannendes Derby sollte also garantiert sein, wenn der «Winti»-Sturm die Defensive rund um Katic zu knacken versucht.

Weitere Stimmen vor der Partie

