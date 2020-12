Die Partie FC Zürich gegen FC Sion können Sie am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Anschliessend wird um 22:35 Uhr in der Sendung «Super League – Goool» der Spieltag zusammengefasst. Auf srf.ch/sport sind Sie bei sämtlichen Partien mit Ticker hautnah dabei.