In mehreren Medien war der FC Basel am Dienstag das grosse Thema. Genauer gesagt Trainer Marcel Koller. Laut Blick hat sich der FCB nach nur einer Saison vom Zürcher getrennt. An anderer Stelle wird vermeldet, dass die Entlassung kurz bevorstehe.

Eine Bestätigung seitens des Klubs gibt es allerdings nicht. Auch Koller selbst weiss nichts davon, dass seine Zeit an der Seitenlinie der Basler abgelaufen sein soll. Dies gab der 58-Jährige gegenüber SRF zu Protokoll.

Kontakt zu Aaraus Rahmen

Während sich die FCB-Führung noch in Schweigen hüllt, wird vielerorts schon der wahrscheinliche Koller-Nachfolger präsentiert. Der bisherige Aarau-Trainer Patrick Rahmen soll neu die Geschicke in Basel leiten. So vermeldet die Basler Zeitung, dass der Klub Kontakt zum 50-Jährigen aufgenommen habe. Auch die Verantwortlichen des FC Aarau wissen demnach über das Basler Interesse Bescheid. Von Seiten des FCA will man die Verhandlungen derzeit weder bestätigen noch dementieren.

Koller hatte den Trainerposten beim FCB erst im August 2018 angetreten. Den Meistertitel mussten die Basler in der vergangenen Saison zwar erneut den Young Boys überlassen. Unter dem Zürcher holte der Klub aber den Cupsieg und zeigte eine starke Rückrunde.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 16:30 Uhr, 11.06.19