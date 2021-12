Der FCB hat noch nicht entschieden, ob Trainer Patrick Rahmen auch in der Rückrunde an der Seitenlinie stehen wird.

Legende: Haben sich am Montag ausgetauscht VR-Präsident David Degen (links) und Patrick Rahmen (rechts). Freshfocus

Noch ist nicht klar, ob Basel Ende Januar mit Patrick Rahmen in die Rückrunde starten wird. Wie der FCB mitteilt, will man sich mindestens noch bis Ende Jahr Zeit nehmen, bevor ein Entscheid gefällt wird. Die beiden Parteien hätten sich am Montag im Rahmen einer sportlichen Analyse «während mehreren Stunden konstruktiv ausgetauscht», heisst es in der Medienmitteilung.

Basel schwächelte zuletzt

In den vergangenen Tagen waren vermehrt Stimmen laut geworden, wonach die Basler Chefetage an einem Wechsel auf der Trainerposition arbeite. Nach einem guten Saisonstart liess der FCB in der zweiten Hälfte der Hinrunde regelmässig Punkte liegen, ohne dabei spielerisch zu überzeugen. Zuletzt setzte es für den Tabellenzweiten 4 Unentschieden in Serie ab.

04:50 Video Archiv: SRF-Reporter Baltermia zur Trainerfrage beim FCB Aus Super League – Goool vom 19.12.2021. abspielen

Rahmen zeigte sich am Sonntag trotz der Gerüchte um einen möglichen Abschied optimistisch. «Ich werde an der Sitzung meine Argumente liefern und die Klubführung wird ihre Bilanz ziehen. Und dann gehe ich davon aus, dass wir zusammen in die Rückrunde gehen», sagte der 52-Jährige nach dem spektakulären 2:2 gegen GC. In den kommenden Tagen und Wochen wird sich zeigen, ob Rahmens Argumente für die FCB-Entscheidungsträger überzeugend genug waren.