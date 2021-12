Voser: «Vierkampf an der Spitze überrascht mich»

Die abgelaufene Saisonhälfte der Super League hat unbestritten besondere Geschichten bereitgehalten – das weiss auch Kay Voser. Besonders, dass der FC Lugano – trotz zwischenzeitlichem Trainerwechsel – mit den Spitzenteams aus Zürich, Basel und Bern mithalten konnte, imponierte dem SRF-Experten. Entsprechend schwer fällt dem ehemaligen Profifussballer die Entscheidung, welches Team in seinen Augen im nächsten Frühling den Titel holen wird.

Tatsächlich ist der Kampf an der Spitze der Liga enger als auch schon und hält mit dem FC Zürich gar einen Wintermeister bereit, den die Wenigsten auf der Rechnung hatten. Ausgerechnet seinen Ex-Klub Basel sieht Voser von den verbleibenden Anwärtern zum Saisonende allerdings nicht zuoberst auf dem Thron sitzen.

Und so ist in der Super League bisher nur eines zum Auftakt und am 18. Spieltag gleich geblieben: Stürmer Jordan Siebatcheu führte die Young Boys mit seinen Toren zum Auswärtssieg.

