Legende: Beerbt Mauro Lustrinelli als Thun-Trainer Gian-Luca Privitelli. IMAGO / STEINSIEK.CH

Gian-Luca Privitelli coacht ab der kommenden Saison den Schweizer Meister FC Thun.

Der 48-jährige Aargauer amtete seit Mai 2023 als Trainer der Schweizer U20-Nati. Zuvor war er schon im Nachwuchs vom FC Basel und Thun tätig gewesen.

Als Aktiver spielte Privitelli lange beim FC Biel, für Solothurn absolvierte er einst zwei Challenge-League-Partien.

Der FC Thun hat einen neuen Cheftrainer: Gian-Luca Privitelli übernimmt das Team auf die Saison 2026/27 hin. Er unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre. Für den 48-Jährigen ist es eine Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte – zwischen 2018 und 2021 hatte er im Nachwuchs der Berner Oberländer bereits die U21 bzw. U18 betreut.

«Offensiver und intensiver Fussball»

Sportchef Dominik Albrecht spricht von einer Wunschlösung: «Er kann junge Spieler hervorragend entwickeln, steht für einen offensiven und intensiven Fussball und kennt unsere Strukturen bereits.»

Privitelli, der als Aktiver beim FC Biel und für Solothurn spielte, freut sich über das Engagement: «Die bevorstehende Aufgabe reizt mich enorm. Ich kann mich voll und ganz mit den Werten und der Ausrichtung des FC Thun identifizieren.»