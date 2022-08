Andi Zeqiri soll für neue Offensivpower beim FC Basel nach dessen mässigem Saisonstart mit 2 Punkten aus 2 Spielen sorgen.

Somit ist das 23-jährige Talent nach knapp 2 Jahren Unterbruch zurück in der Super League.

Er kommt vorerst mit einem Leihvertrag von Brighton & Hove Albion aus der Premier League.

Andi Zeqiri schaffte den Durchbruch hierzulande in der Saison 2019/20 in der Challenge League. Damals schoss er für Lausanne 17 Tore und hatte massgeblichen Anteil am Aufstieg der Waadtländer. Einige Wochen später wechselte er zu Brighton, kam in der Premier League aber nur vereinzelt zum Einsatz.

Letzte Saison war Zeqiri an den Bundesligisten Augsburg ausgeliehen. In 22 Partien traf er 2 Mal. Für das Schweizer Nationalteam kam der Lausanner bislang zu 7 Teileinsätzen – letztmals im März beim 1:1 gegen Kosovo.

Legende: Künftig für Rot-Blau am Ball. Andi Zeqiri. Keystone/Jean-Christophe Bott

Frei soll WM-Impulse geben

Die Teilnahme an der WM Ende Jahr in Katar ist für Zeqiri ein Ziel. «Ich hoffe auf viel Spielpraxis und maximalen Erfolg mit dem Team», liess er sich zitieren.

Der Stürmer möchte vom «ehemaligen Weltklasse-Stürmer» Alex Frei lernen. Die seit dieser Saison von Frei trainierten Basler besitzen eine Kaufoption nach Ablauf der Leihfrist.