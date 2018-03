St. Gallen feiert mit dem 2:1 gegen GC den 5. Sieg in Serie

Mit Sigurjonsson und Ben Khalifa treffen ausgerechnet eine GC-Leihgabe und ein ehemaliger GC-Spieler.

Punktemässig schliessen die Ostschweizer zum FC Basel (Platz 2) auf.

St. Gallen ist in der Rückrunde weiter nicht zu bremsen. Das 2:1 gegen GC war für die Ostschweizer der 5. Vollerfolg in Serie. Etwas, wovon man bei den Zürchern nur zu träumen vermag. Aus den letzten 11 Partien resultierten für das Yakin-Team gerade einmal zwei Siege.

Gegen St. Gallen durfte GC lange mit einem Punktgewinn liebäugeln. Bis zur 82. Minute genauer gesagt, als ausgerechnet Nassim Ben Khalifa nach einer scharfen Hereingabe von Runar Mar Sigurjonsson der Siegtreffer gelang. Eine Ex-GC-Co-Produktion könnte man sagen. Ben Khalifa hat eine lange GC-Vergangenheit, Sigurjonsson ist seit der Winterpause an die Ostschweizer ausgeliehen.

Traumtor der GC-Leihgabe

Der späte Siegtreffer der St. Galler war der verdiente Lohn für eine starke zweite Halbzeit. Nach torlosen 45 Minuten nahmen die Espen das Spieldiktat je länger je mehr in die Hand. GC blieb wie so oft in den letzten Partien vor allem offensiv vieles schuldig.

Eröffnet hatte das Skore Sigurjonsson. Der Isländer zog einen starken Abend ein und krönte seine Leistung in der 48. Minute mit einem absoluten Traumtor aus mehr als 25 Metern. Heinz Lindner im GC-Kasten hatte beim strammen Weitschuss keine Abwehrchance.

Der Ausgleich durch Jean-Pierre Rhyner (51.) folgte praktisch im Gegenzug und stand sinnbildlich für den Auftritt der Zürcher, die praktisch nur bei Standards so etwas wie Gefahr erzeugen konnten. Jean-Pierre Rhyner drückte das Leder nach einem Eckball über die Linie.

Die Partie hatte wegen dem Einsatz von Pyrotechnik in den beiden Fanblocks mit rund 10-minütiger Verspätung begonnen.