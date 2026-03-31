Im Test-Duell zweier für die WM qualifizierter Teams setzt sich Australien gegen Curaçao 5:1 durch.

Legende: Traf nach seiner Einwechslung doppelt Nestory Irankunda. imago images/AAP

Australien hat in der Vorbereitung auf die WM im Sommer Selbstvertrauen getankt. In Melbourne gewannen die «Socceroos» gegen Curaçao 5:1. Für das deutliche Resultat sorgte Nestory Irankunda mit einem späten Doppelpack. Der 20-Jährige, der letzte Saison leihweise bei GC spielte, war erst in der 67. Minute ins Spiel gekommen.

Das Skore eröffnet hatte ein anderer Akteur mit GC-Vergangenheit: Awer Mabil. Der Flügel wurde von Trainer Tony Popovic nach anderthalbjähriger Absenz erstmals wieder aufgeboten und sammelte gleich Argumente für einen Platz im WM-Kader.

Australien bekommt es an der Endrunde zunächst mit dem Sieger des Playoff-Duells zwischen dem Kosovo und der Türkei zu tun. Ausserdem trifft man auf Paraguay und Co-Gastgeber USA.

Rutten mit Fehlstart

Curaçao, das erstmals an einer WM dabei sein und dort unter anderem gegen Deutschland antreten wird, verlor dagegen auch das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Fred Rutten. Der Niederländer hatte vor kurzem seinen Landsmann Dick Advocaat beerbt, der aufgrund der Krankheit seiner Tochter zurücktrat.

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