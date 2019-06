Bei einem Testspiel gegen Katar hat sich Neymar einen Bänderriss am Fuss zugezogen. Die Copa America sind damit kein Thema mehr.

Die Pechsträhne hält an: Brasiliens Superstar Neymar hat sich beim 2:0-Erfolg Brasiliens gegen Katar im Vorfeld der Copa America (14. Juni bis 7. Juli) verletzt. Der 27-Jährige, der vor der Partie in Brasilia wegen eines Vergewaltigungs-Vorwurfs von «einem der schwierigsten Spiele meiner Karriere» gesprochen hatte, verdrehte sich bei einer unglücklichen Aktion in der Anfangsphase den zuletzt schon zweimal lädierten rechten Fuss.

Legende: Fuss verdreht Brasiliens Superstar Neymar musste nach 20 Minuten ausgewechselt werden. Keystone

Wie später bekannt wurde, erlitt der 27-jährige Mittelfeldspieler einen Bänderriss und wird laut Brasiliens Verband nicht rechtzeitig fit für die Südamerika-Meisterschaft.

Die «Seleçao» kam in der Standortbestimmung trotz einer einseitigen Angelegenheit nur vor der Pause dank den England-Legionären Richarlison (17.) und Gabriel Jesus (25.) zu Treffern.

Venezuela mit spektakulärem Treffer

In einem weiteren Testspiel unterlag Venezuela Mexiko mit 1:3. Venezuelas Führungstor durch Jhon Murillo durfte sich aber sehen lassen: