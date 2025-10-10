Thomas Tuchel kommt mit den «Three Lions» immer besser in Fahrt – ärgert sich aber öffentlich über die englischen Fans.

Legende: Nicht zufrieden mit den englischen Fans Thomas Tuchel. Keystone/EPA/David Cliff

Seit Thomas Tuchel zu Jahresbeginn zum neuen englischen Nationaltrainer ernannt wurde, buhlt er auch um die Gunst der kritischen Fans. Doch die Beziehung bleibt kompliziert.

Wenn du eine halbe Stunde lang nur Wales-Fans hörst, ist das traurig.

«Wir haben keine Energie von der Tribüne zurückbekommen», schimpfte Tuchel nach dem souveränen 3:0-Testspielsieg über Wales. «Die Spieler haben abgeliefert und hätten mehr verdient gehabt.»

Die Engländer hatten mit den Toren von Morgan Rogers, Ollie Watkins und Bukayo Saka in den ersten 20 Minuten ein wahres Feuerwerk gezündet. Die 78'000 Supporter im Londoner Wembley-Stadion waren nach Meinung des Deutschen aber zu still. «Wenn du eine halbe Stunde lang nur Wales-Fans hörst, ist das traurig», fand der 52-Jährige.

In der WM-Quali voll auf Kurs

Nach glanzlosen Siegen in der WM-Quali gegen Lettland, Albanien und zweimal Andorra setzten die «Three Lions» im September beim 5:0 in Serbien ein Ausrufezeichen. Zuvor hatte Tuchel sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, er lasse unattraktiven Fussball spielen.

