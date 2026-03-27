Nach dem 1:2 im Test gegen Frankreich lassen Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti die Fan-Forderungen kalt.

Legende: Lässt sich nicht reinreden Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti. Keystone/Adam Richins

Brasilien hat den Härtetest vor der WM-Endrunde gegen Frankreich mit 1:2 verloren – und dies trotz Überzahl ab der 55. Minute. Nach den Toren von Kylian Mbappé (32.) und Hugo Ekitiké (65.) konnte Bremer nur noch verkürzen (78.).

Zu reden gaben im Anschluss die vielen Sprechgesänge im Stadion von Foxborough (USA) - «Neymar» wurde lautstark gefordert. Trainer Carlo Ancelotti hatte den noch immer teuersten Spieler der Welt aller Zeiten wegen fehlender Fitness nicht in sein aktuelles Aufgebot berufen.

Ancelotti «zufrieden» mit den Aufgebotenen

«Im Moment müssen wir über diejenigen sprechen, die hier sind, die gespielt haben, die alles gegeben haben, die Charakter gezeigt haben. Und ich bin zufrieden», sagte Ancelotti im Anschluss.

Das nächste Spiel gegen Kroatien (1.4.) ist das letzte der «Seleção» vor der Bekanntgabe des WM-Kaders für das Turnier im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Damit bleibt eine mögliche letzte WM-Teilnahme des 34-jährigen Superstars, der seit mittlerweile zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr bestritten hat, weiter fraglich.

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