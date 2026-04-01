Beim Testspiel zwischen Spanien und Ägypten löst das Verhalten einiger Fans scharfe Kritik aus.

Legende: Sorgten für einen Eklat Teile der spanischen Fans in Barcelona. Imago/AgenciaLOF

Antimuslimische Gesänge auf den Rängen beim WM-Testspiel zwischen den Nationalteams von Spanien und Ägypten (0:0) in Barcelona haben Empörung ausgelöst. Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente verurteilte die Vorfälle im Stadion des RCD Espanyol mit deutlichen Worten und sprach von «totaler und absoluter Abscheu».

Auch die Kommentatoren verschiedener TV- und Radiosender sowie die spanischen Blätter kritisierten das Verhalten einiger der gut 35'000 Fans in aller Schärfe. Die Zeitung AS titelte zum Beispiel am Mittwoch gross auf Seite eins: «Weltweite Schande».

Der Verband «verurteilt»

Was war passiert? Etwa ab der 20. Spielminute skandierten Teile der Fans – insbesondere aus einem Bereich hinter einem Tor – wiederholt rassistische, antimuslimische Parolen. Zudem war bereits vor dem Anpfiff die ägyptische Nationalhymne von Teilen des Publikums ausgebuht worden.

Der Präsident des spanischen Verbandes (RFEF), Rafael Louzan, sagte nach dem Abpfiff: «Wir verurteilen solche Situationen, die punktuell und vereinzelt auftreten.»

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