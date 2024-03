Schliessen 05:18 Video Zusammenfassung Deutschland – Niederlande Aus Sport-Clip vom 26.03.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 18 Sekunden. 02:44 Video Zusammenfassung Ungarn – Kosovo Aus Sport-Clip vom 26.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 44 Sekunden. 02:20 Video Zusammenfassung Schottland – Nordirland Aus Sport-Clip vom 26.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.

Deutschland gewinnt auch sein zweites Testspiel der Länderspielpause – 2:1 zu Hause gegen die Niederlande.

Ungarn fährt gegen den Kosovo einen ungefährdeten 2:0-Heimsieg ein.

Schottland spielt Nordirland an die Wand, verliert aber zu Hause mit 0:1.

Die Schweiz kommt in Irland zu einem 1:0-Minisieg.

Julian Nagelsmann und seiner deutschen Nationalmannschaft gelingt es weiter, im Land hinsichtlich der Heim-EM für Vorfreude zu sorgen. Die Deutschen besiegten in Frankfurt die Niederlande mit 2:1, dies nur 3 Tage nach dem viel umjubelten 2:0-Auswärtssieg gegen Vizeweltmeister Frankreich. Wie von vielen deutschen Fans erwartet und erhofft wurde, erklang nach den deutschen Toren der alte Hit «Major Tom» von Peter Schilling im Frankfurter Rund.

Die Partie hatte aus deutscher Sicht denkbar ungünstig begonnen, Joey Veerman sorgte früh (4.) für eine kalte Dusche für die Hausherren. Diese waren um keine Reaktion verlegen. Maximilian Mittelstädt, der beim 0:1 keine gute Figur abgegeben hatte, glich mit einem sehenswerten Distanzschuss nur 7 Minuten später aus. Es war das 1. Länderspieltor im 2. Länderspiel für den Aussenverteidiger des VfB Stuttgart.

Millimeterentscheid bei Füllkrugs Siegtreffer

Nach dem Ausgleich boten die beiden Mannschaften dem Frankfurter Publikum vor ausverkauften Rängen eine hochstehende und unterhaltsame Partie, jedoch vorerst ohne weitere Tore. Bis zur 85. Minute: Niclas Füllkrug stieg nach einem Eckball von Toni Kroos hoch und brachte den Ball mit der Schulter aufs Tor.

Legende: Der deutsche Höhenflug hält an Auch dank Niclas Füllkrug, der den 2:1-Siegtreffer gegen die Niederlande erzielte. imago images/Matthias Koch

Bart Verbruggen im Gehäuse der Niederländer konnte den Ball abwehren, allerdings erst nachdem dieser die Torlinie überquert hatte. Die Torlinientechnologie bestätigte den Treffer. In den Schlussminuten mussten die Deutschen noch etwas zittern, konnten sich aber dank eines souveränen Marc-André ter Stegen über einen weiteren Testspielsieg freuen.

Ungarn mit glanzlosem 2:0 gegen den Kosovo

Die Ungarn empfingen am Dienstag den Kosovo zum Testspiel im Nationalstadion in Budapest. Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi liess im Vergleich zum 1:0-Testspielsieg gegen die Türkei am Freitag kaum einen Stein auf dem anderen. Lediglich Adam Nagy und Superstar Dominik Szoboszlai behielten ihre Plätze in der Startelf.

Szoboszlai erzielte wie schon gegen die Türkei das 1:0 für die «Magyaren». Sein stark abgefälschter Schuss war unhaltbar für Arjanet Muric, den ehemaligen GC-Junioren zwischen den Pfosten des Kosovo. Für den 2:0-Endstand war Zsolt Nagy in der Schlussphase (86.) besorgt.

Schottland sündigt im Abschluss

Trotz klarem Chancenplus und drückender Überlegenheit (83:17 % Ballbesitz) unterlagen die Schotten Nordirland mit 0:1. Für die Mannschaft von Trainer Steve Clarke ist es bereits das 7. Spiel in Serie ohne Vollerfolg. Letztmals gewannen die Schotten im September beim 3:0 in Zypern in der EM-Qualifikation.

Das 1:0 für die Gäste aus Nordirland fiel in der 32. Spielminute durch Conor Bradley. Der 20-jährige Akteur in Diensten des FC Liverpool schlenzte den Ball sehenswert ins Lattenkreuz. Wenige Minuten später musste sein schottischer Vereinskollege Andy Robertson verletzt ausgewechselt werden.