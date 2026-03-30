Norwegens Fussball boomt. Das zeigt sich vor allem im Nationalteam. Haaland ist längst nicht mehr Alleinunterhalter.

Norwegen ist inzwischen viel mehr als «nur» Haaland

Legende: Wertet das Kader der Norweger erheblich auf Andreas Schjelderup (rechts), hier im Bild mit dem ebenfalls hoch gehandelten Oscar Bobb. Reuters/Piroschka Van De Wouw

In Sachen Marktwert hat Norwegen (504 Mio. Euro) im Vergleich mit der Schweiz (322,1 Mio.) die Nase vorne. Das liegt hauptsächlich an Erling Haaland, der gemäss Transfermarkt alleine 200 Mio. wert ist.

Die grösste Gefahr bei den Norwegern geht noch immer vom ManCity-Stürmerstar aus. Aber Haaland ist nicht mehr der einzige Unterschied-Spieler. Andere haben sich der Fussball-Welt vorgestellt, vor allem in der Champions League.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Testspiel zwischen Norwegen und der Schweiz in Oslo am Dienstag ab 17:30 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Anpfiff ist um 18:00 Uhr. Auf dem zweiten Tonkanal von SRF zwei ist eine Audiodeskription abrufbar.

Neuer Star im Anflug?

Einer davon ist Andreas Schjelderup. Der Flügelspieler von Benfica Lissabon bereitete Real Madrid in der «Königsklasse» reichlich Kopfzerbrechen, sowohl in der Ligaphase als auch in den Playoffs. Seine Dribbelstärke ist augenscheinlich, seine Kreativität erfrischend.

Zuletzt stellte Schjelderup auch seine Skorer-Qualitäten unter Beweis. Im Testspiel der Norweger in den Niederlanden brachte der erst 21-Jährige seine Farben sehenswert in Führung.

Ende 2015 lag Schjelderups Marktwert noch bei 14 Mio. Euro. Inzwischen steht er bei 20 Millionen. Der nächste Anstieg ist nur eine Frage der Zeit.

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