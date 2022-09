Legende: Bejubelt das 5:1 Brasiliens Pedro. IMAGO / PanoramiC

Die Schweizer WM-Gruppengegner waren am Dienstag im Einsatz. Brasilien schlägt dabei Tunesien in einem Testspiel klar mit 5:1.

Weniger gut läuft es bei Kamerun: Die Afrikaner verlieren beim 0:1 gegen Südkorea auch ihr zweites Testspiel.

In der Nations League gewinnt Serbien bei Norwegen mit 2:0 und steigt in die League A auf.

Brasilien überzeugt in der WM-Vorbereitung weiterhin. Beim 5:1-Erfolg über Tunesien in Paris reagierten die Brasilianer auf den einzigen Rückschlag – das 1:1 durch Montassar Talbi in der 18. Minute, mit dem erneuten Führungstor nur eine Minute später durch Richarlison. Neben Neymar, der nach einer halben Stunde per Penalty erfolgreich war, reihten sich auch Raphinha (11. und 40.) und Pedro (74.) unter die Torschützen.

Für Brasilien war es der 7. Sieg in Serie. Der Rekordweltmeister ist zudem seit 15 Spielen – und der Finalniederlage an der Copa America im Juli 2021 gegen Argentinien – ungeschlagen.

Unsäglicher Bananen-Wurf

Überschattet wurde die Partie von einem rassistischer Zwischenfall. Richarlison wurde nach seinem Treffer zum 2:1 mit einer Banane beworfen. Der brasilianische Verband CBF schrieb darauf bei Twitter, er bekräftige «seine Position zur Bekämpfung von Rassismus».

00:22 Video Thiago Silva: «Bananenwurf macht mich traurig» (frz.) Aus Sport-Clip vom 28.09.2022. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Kamerun verliert erneut

Ganz anders dürfte die Gemütslage bei Kamerun sein. Vier Tage nach der 0:2-Niederlage gegen Usbekistan (Nr. 77 in der Weltrangliste), unterlagen die Afrikaner auch gegen Südkorea. Bei der 0:1-Pleite war Tottenhams Heung-min Son nach 35 Minuten per Kopf für das einzige Tor verantwortlich.

Bei Kamerun wurde YB-Spieler Jean-Pierre Nsame 12 Minuten vor Schluss für seinen ehemaligen Teamkollegen Nicolas Moumi Ngamaleu eingewechselt. Kamerun verlor damit vor dem 1. WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz (24.11., 11:00 Uhr) seine letzten beiden Testspiele.