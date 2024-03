Legende: Scheint derzeit überall zu sein Julian Nagelsmann kann sich nicht über zu wenig Aufmerksamkeit in den deutschen Medien beschweren. imago images/Pressefoto Baumann

Bei der Premiere des pinken neuen Auswärtstrikots will Julian Nagelsmann Deutschland mit dem nächsten Coup gegen ein Top-Team auf EURO-Temperatur halten. Seine Mannschaft tritt nach dem 2:0-Coup gegen WM-Finalist Frankreich am Dienstag in Frankfurt mit viel Selbstvertrauen gegen die Niederlande an.

Der EM-Gastgeber und Schweizer Gegner bekommt es im Klassiker gegen den Nachbarn mit einem Widersacher zu tun, der seinerseits gegen Schottland – ebenfalls Gegner der Nati an der Endrunde – mit einem 4:0-Sieg überzeugte.

«Ein One-Hit-Wonder landet man gerne mal», sagte Nagelsmann im Rückblick auf die «magische Nacht in Lyon» denn auch. Doch die positive Stimmung kommt natürlich auch dem Bundestrainer entgegen. «Am Ende geht es um den Weg, den wir weiter gehen. Ich will mich von der Hysterie nicht anstecken lassen, kein Mahner sein. Aber ich bin auch keiner, der Euphorie bremst.»

00:13 Video Nagelsmann: «Geht darum, dass wir den Weg weitergehen» Aus Sport-Clip vom 25.03.2024. abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

Verlängert Nagelsmann bis 2026?

Die mageren Auftritte Ende letzten Jahres mit Niederlagen gegen die Türkei und Österreich scheinen bereits wieder vergessen, wenn man sich das Medienecho im «grossen Kanton» vergegenwärtigt. Und auch die Verbandsoberen sind offenbar angetan: Nagelsmann soll wie Sportdirektor Rudi Völler möglichst bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gebunden werden.

«Von unserer Seite aus wäre es absolut wünschenswert und würde dem nichts entgegenstehen», sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Nagelsmann hat ebenfalls seinen Wunsch hinterlegt, die Angelegenheit bis zur EM zu klären.