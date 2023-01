Nach dem Tod von Pelé können Fans in der Spielfeldmitte des Stadions des FC Santos dem Ausnahmefussballer die letzte Ehre erweisen.

Legende: Fans breiten Flaggen aus Auch in Pelés Geburtsstadt wird die Ikone gewürdigt. Reuters

Vor der Totenwache für die brasilianische Fussball-Legende Pelé haben in der Hafenstadt Santos die Vorbereitungen begonnen. Am Wochenende stellten Arbeiter auf dem Spielfeld des Estadio Urbano Caldeira im Stadtteil Vila Belmiro bereits zwei grosse Pavillons auf. Auf den Tribünen wurden Banner mit der Aufschrift «Es lebe der König» und «Pelé 82 Jahre» sowie ein Bild des Ausnahmespielers im Trikot mit der Rückennummer 10 aufgehängt.

Totenwache im Heimstadion von Santos

Bei der Totenwache soll Pelés Leichnam in der Spielfeldmitte aufgebahrt werden. Ab Montag können die Fans dann Abschied vom dreifachen Weltmeister nehmen. Einsatzkräfte der Militärpolizei und der Feuerwehr werden die Leiche von Pelé zuvor vom Hospital Albert Einstein in São Paulo in das etwa 80 Kilometer entfernte Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos bringen.

Die Totenwache soll 24 Stunden dauern. Am Dienstag wird eine Trauerprozession den Leichnam durch das Viertel, in dem Pelés 100-jährige Mutter noch immer lebt, zu dem Friedhofs-Hochhaus Memorial Necropole Ecumenica bringen. Dort soll Pelé dann im Kreis der Familie beigesetzt werden. In dem 14-stöckigen Friedhofsgebäude liegen bereits mehrere Angehörige von Pelé und sein langjähriger Sturmpartner Coutinho.

Schweigeminuten auf der ganzen Welt

Die brasilianische Regierung hatte nach Pelés Tod eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Diverse europäische Top-Ligen würdigten die Ikone vor den Spielen am Wochenende mit Schweige- oder Applausminuten.