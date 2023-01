Die Ligen in England, Italien, Frankreich und Spanien werden die verstorbene Fussball-Ikone mit Gedenkminuten würdigen.

Schweigeminute in den Stadien

Legende: Gedenkminute in Frankreich Bei der Partie zwischen Marseille und Toulouse. imago images/Panoramic

«Für viele war Pelé der grösste Spieler aller Zeiten und ein aussergewöhnliches, rekordbrechendes Talent, das Millionen Menschen auf der ganzen Welt inspirierte», teilte die Premier League am Freitag mit. Aus diesem Grund gibt es am nächsten Spieltag vor Anpfiff jeder Partie eine Minute lang Applaus zu Ehren des Brasilianers.

Auch in der italienischen Serie A wird beim Rückrundenstart die Ikone gewürdigt. Vor jedem Spiel wird eine Schweigeminute abgehalten. Die spanische Liga schliesst sich den Beileidsbekundungen an. Wie in Italien wurde vor jeder Partie eine Gedenkminute angekündigt.

00:29 Video Gedenkminute in Australien: Ehre für Léo Lacroix Aus Sport-Clip vom 30.12.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Auch die französische Ligue 1 hat sich zur Thematik geäussert. Vor den Partien in den höchsten beiden Ligen werde in der kommenden Woche ein Bild des dreimaligen Weltmeisters auf der Stadionleinwand eingeblendet und es werde eine Applausminute abgehalten. Die Bundesliga startet derweil erst in 3 Wochen in die Rückrunde.