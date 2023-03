4 Tage nach der knappen Niederlage gegen Spanien schlug das Team von Patrick Rahmen in Basel in einem weiteren Duell zweier EM-Teilnehmer Israel mit 2:1.

Die Schweizer wendeten die Partie in der letzten halben Stunde. Zweimal war Dan Ndoye auf der Sportanlage St. Jakob nahe seines Heimstadions entscheidend.

Der FCB-Stürmer passt in der 67. Minute ideal zu Kastriot Imeri, der aus spitzem Winkel das 1:1 erzielt.

Rund zehn Minuten später lanciert Ndoye mit einem Pass in die Tiefe den eingewechselten St. Galler Julian von Moos, der im Direktduell mit Israels Keeper den Sieg sichert.

Legende: Die Team-Chemie scheint zu stimmen Julian von Moos und Dan Ndoye. Freshfocus/Claudio Thoma

Die Gäste waren kurz nach der Pause nach einem Eckball durch den 19-jährigen Dor Turgeman in Führung gegangen.

Israels U21-Nationalteam wird im kommenden Juni in Rumänien und Georgien zum 2. Mal an einer EM-Endrunde teilnehmen. Die Schweiz ist zum 5. Mal dabei, zum 2. Mal in Folge. Gruppengegner sind Norwegen, Frankreich und Italien. Die unmittelbare Vorbereitung auf das Turnier beginnt für die SFV-Auswahl mit dem nächsten Zusammenzug am 7. Juni.