Die Schweizer U21-Nati gewinnt in der EM-Qualifikation das Heimspiel gegen Estland mit 2:1.

Winsley Boteli bringt die Schweiz früh in Führung, noch vor der Pause fällt der Ausgleich.

In der 2. Halbzeit sorgt Cheveyo Tsawa mit dem Tor zum 2:1 für die Entscheidung.

Wie schon bei seinem Debüt am Freitag, dem 1:0-Heimsieg gegen die Färöer, sah Trainer Alex Frei auch bei seinem zweiten Spiel an der Seitenlinie der U21-Nationalmannschaft keinen Leckerbissen. Am Ende resultierte jedoch auch gegen Estland ein knapper Erfolg – das erste Länderspielfenster des neuen Coaches ist damit geglückt.

Gegen das Tabellenschlusslicht in der EM-Quali-Gruppe C übernahm die Schweiz in Thun von Anfang an das Zepter. Früh wurden die Bemühungen dann auch belohnt. Der neu in die Startelf beorderte Winsley Boteli schlenzte die Kugel in der 8. Minute stark ins Netz.

Ausgleich aus dem Nichts

Auch danach blieb die Schweiz am Drücker. Boteli scheiterte per Kopf, Giacomo Koloto traf die Latte. Doch dann machten die Esten dem Frei-Team mit dem Ausgleich plötzlich einen Strich durch die Rechnung. Stürmer Mihhail Orlov bezwang Goalie Silas Huber mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze (36.).

Von diesem Rückschlag zeigte sich die SFV-Auswahl fast ein wenig geschockt. In der 2. Halbzeit nahm der offensive Druck ab, stattdessen lud sie die Gäste immer mal wieder zu Kontern ein. Die Erlösung erfolgte in der 65. Minute nach einem schnell ausgeführten Eckball. Cheveyo Tsawa zog von ausserhalb des Sechzehners ab und versenkte die Kugel zum 2:1 ins Netz.

Im Anschluss verpassten die Schweizer zwar die mögliche Entscheidung mit dem 3:1. Hinten wurde es jedoch nicht mehr gefährlich, weshalb der Sieg locker ins Trockene geschaukelt wurde.

So geht's weiter

Die Schweiz liegt bei einer Partie mehr nun zwei Punkte hinter Tabellenführer und Favorit Frankreich. Als Gruppenzweite ist die Nati auf Kurs, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Weiter geht's in der Qualifikation erst im September. Die Schweiz trifft zuhause auf Luxemburg und auswärts auf Island. Zum Abschluss steht Anfang Oktober dann das Auswärtsspiel in Frankreich an.

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